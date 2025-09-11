"Omicidio stradale". Indagato il camionista: "Non ricordo più nulla"

È indagato per omicidio stradale l’autista che era al volante del tir, piombato sulla famiglia di origine marocchina, ferma sul ciglio della strada in attesa di un meccanico per la loro auto in panne, uccidendo una bambina di 8 anni, Taisir Manai. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di martedì, lungo la E45, sulla corsia nord, tra le uscite di Resina e di Pierantonio. Come è stato appurato, la piccola stava viaggiando nell’auto guidata dalla madre, insieme alla sorella che ha 14 anni. Il padre seguiva l’automobile al volante di un camper. Stavano rientrando a San Biagio, paese di 1500 abitanti nel comune di Argenta, dalla Tunisia, dove avevano trascorso un periodo di vacanza, con la famiglia del padre. Si erano imbarcati a Civitavecchia, dove avevano poi preso il traghetto. E da lì stavano tornando dopo quei giorni trascorsi in maniera spensierata.

La vettura, come detto, si è dovuta fermare proprio a causa di un guasto. Il camper era subito dietro. Poco dopo è arrivato un mezzo dell’Anas per assistere la famiglia. Avrebbe dovuto garantire che le operazioni di recupero del mezzo avvenissero in tutta sicurezza. E invece qualcosa non è andato come doveva, anche questo aspetto dovrà essere in qualche modo chiarito. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il mezzo pesante nella sua corsa ha travolto il furgoncino dell’Anas, per ragioni ancora da chiarire. A quel punto l’autista non è più riuscito a evitare l’impatto né a effettuare la necessaria manovra per poter proseguire la marcia e rientrare in carreggiata. Dopo l’urto con il mezzo dell’Anas, il camion ormai fuori controllo è finito così contro la famiglia. Una bambina è morta, poteva essere una strage.

L’urto è stato violentissimo. La piccola e il padre sono stati presi in pieno, mentre la madre e l’altra ragazzina, che si trovavano per fortuna leggermente distanti, sono rimaste ferite in maniera più lieve. L’autista del tir, risultato negativo all’alcoltest, avrebbe riferito alla polizia stradale, gli agenti sono intervenuti per soccorerre le persone e per i rilevi, di non ricordare nulla di quanto era accaduto.

La salma della piccola è stata restituita alla famiglia. la Procura della Repubblica di Perugia non ha ritenuto necessario effettuare l’autopsia, valutando presumibilmente l’accertamento ininfluente rispetto all’attività investigativa in queste ore in corso. La sorella di 14 anni e la madre, 54 anni, sono rimaste ferite lievemente e sono state affidate alle cure dei medici dell’ospedale. Il padre, invece, 63 anni come la madre, si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. E’ in prognosi riservata. Risulta ancora in gravi condizioni, ma, secondo quanto riferisce l’ospedale stesso, sembra in lieve miglioramento. Sono ore, giorni di grande lutto per il paese di Argenta. Una tragedia analoga a quella appena accaduta è avvenuta sempre sempre nella frazione di San Biagio 18 anni fa. Un bimbo di 9 anni perse la vita in un incidente vicino a Parma. Il piccolo era a bordo di un camper guidato dal papà. Andavano in vacanza con la sorellina e la madre. Ma il camper è andato a sbattere sullo spartitraffico ed il bambino mori. Vecchie e nuove lacrime, ferite che si riaprono.