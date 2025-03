"Omicidio Venturello ancora oscuro. Nessuna lapide per il maresciallo"

Era stato prelevato sotto la minaccia delle armi da una banda di rapinatori, portato in campagna e freddato sulla strada che collega Gambulaga a Masi San Giacomo. E’ una storia nera, ancora senza un colpevole. Era il 3 giugno 1944, il maresciallo Stefano Venturello perse la vita in circostanze misteriose. Quella sera ci fu l’assalto a una sala giochi a Gambulaga da parte di quattro banditi mascherati. Dopo aver rapinato 9.000 lire, sequestrarono il maresciallo dei carabinieri, presente sul posto, per poi assassinarlo in via Gambulaga-Masi, dove il giorno dopo fu trovato cadavere. Non si conoscono le ragioni dell’omicidio, forse era un testimone pericoloso o forse fu un regolamento di conti in un periodo turbolento. Nel giugno del 1944 la provincia di Ferrara era sotto il tallone dei fascisti repubblicani e dei tedeschi, nel Portuense c’erano diverse cellule partigiane, può darsi che ci fosse della ruggine tra le due componenti, come può darsi che la rapina fosse opera di rapinatori della delinquenza comune.

Roberto Badolato, capogruppo di "Uniti per Portomaggiore" ha posto all’attenzione del sindaco Dario Bernardi e del Centro studi per la memoria portuense, l’episodio dell’assalto a una sala giochi a Gambulaga per far uscire dall’oblio quell’oscuro episodio. Dopo la Liberazione vi furono infatti forti resistenze a inserire il nome di Venturello tra le vittime di Gambulaga e il suo nome venne ingiustamente dimenticato. "Oggi, dopo ottant’anni, sarebbe arrivato il momento di dare visibilità a questo servitore dello Stato – afferma Roberto Badolato – e chi sa dovrebbe parlare, così come i ricercatori dovrebbero focalizzare la loro attenzione su questo caso ancora aperto. Visto che il nominativo del maresciallo Venturello ancora oggi non risulta inserito tra i nominativi della lapide dei caduti di Gambulaga, chiediamo di sanare questa dimenticanza, per rendere giustizia alla memoria di un servitore dello Stato impunemente assassinato".

Franco Vanini