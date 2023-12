Omicidio Verri, la svolta. Condannata la Provincia: "Non lo ha protetto da Igor". I figli: "Ma papà non tornerà"

Per la morte di Valerio Verri, la guardia ecologica volontaria uccisa da Igor nel 2017, ora dovrà pagare la Provincia. Oltre un milione di euro di risarcimento alla famiglia per "l’accertata e dichiarata responsabilità", come scrive il giudice del lavoro Alessandra De Curtis. "La morte di Valerio Verri – affonda subito la lama l’avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, che con tutto il suo studio ci ha sempre creduto – non è solo responsabilità di Igor, il suo assassino. Verri non doveva essere su quell’auto e la stessa non doveva essere in quel luogo. Chi ha sostenuto il contrario ora faccia un atto di riflessione profonda e si guardi nella coscienza".

Rewind. Otto aprile 2017, sabato pomeriggio. In giro c’è un pazzo che, una settimana prima, è entrato in un bar a Riccardina di Budrio e ha lasciato a terra quella che sarà la sua prima vittima: Davide Fabbri. Le forze dell’ordine lo cercano nelle campagne tra Ferrara, Ravenna e Bologna, c’è un’ampia zona rossa stabilita dalla Prefettura dove i comuni mortali sono tenuti lontani. Quel pomeriggio è in atto un servizio antibracconaggio nel Mezzano, su un’auto della Polizia provinciale condotta dall’agente Marco Ravaglia siede il volontario Valerio Verri, 63 anni operaio in pensione dopo una vita di sacrifici passata in zuccherificio. Il loro mezzo, in località Trava, si imbatte in un Fiorino bianco sospetto. Ravaglia lo tallona fino a una radura. Il tempo di mettere giù il piede dalla macchina e l’agente è affondato da una gragnuola di colpi. Cinque che lo riducono in fin di vita. Si fingerà morto, sarà la sua salvezza. Ha il tempo di sentire l’amico Valerio gridare: “Ma cosa fai, hai sparato ad un agente…”. Parte un colpo, letale per il volontario.

Mentre comincia la guerra al killer, con dietro mille uomini dei migliori corpi speciali incapaci però di trovarlo (sarà arrestato il 18 dicembre 2017 in Spagna dopo aver fatto altri tre morti, ndr), inizia la sacrosanta battaglia della famiglia Verri per avere giustizia. Nei confronti dell’assassino materiale, all’anagrafe Norbert Feher alias Igor il russo (ergastolo), ma soprattutto nei confronti di quelle istituzioni che hanno portato il padre, volontario, in quel luogo pericolosissimo e off limits se non per le forze dell’ordine. "Noi – chiosa oggi Emanuele Verri – abbiamo sempre gridato che furono commesse tante negligenze dallo Stato, ma non siamo mai stati creduti". L’ente con sede in Castello non avrebbe fatto tutto il necessario per evitare la tragedia e proteggere la guardia ecologica durante il servizio antibracconaggio.

Oggi, dopo sei lunghissimi anni e mezzo di lacrime e pianti, di batoste sui denti, è un giudice a mettere un punto fermo. La Provincia è responsabile e deve pagare 1,1 milioni spalmati tra la moglie Silvia, i due figli Emanuele e Francesca e la nipotina Mia. Un danno costituito dalla perdita del rapporto parentale e dal danno biologico di natura psichica, oltre alle spese di consulenza medica e funerarie. "Non c’è gioia – aggiunge il figlio – perché papà non tornerà più indietro, ma soddisfazione per aver vinto questa battaglia. Chi non credeva alle nostre parole, oggi è smentito dalla sentenza". Commossa, quasi senza parole per l’emozione, anche la figlia di Valerio: "Oggi – sussurra Francesca – è stato messo un punto che spero possa diventare definitivo. Sei anni e mezzo fa la nostra vita è stata stravolta, devastata, l’uccisione di papà era un qualcosa che sentivamo solo in tv, una storia che non ci apparteneva. Appena ho saputo della sentenza sono corso dalla mamma e da Manu, ci siamo abbbraciati e abbiamo pianto guardando la foto di papà".