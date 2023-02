Omosessualità e darwinismo

Avrà per tema ‘Il sesso e l’omosessualità’ alla luce delle teorie darwiniane la conferenza di Laura Beani (Unifi) in programma oggi alle 17 alla biblioteca Ariostea (via Scienze 17). Il sesso, scrive Darwin, è un modo complicato per produrre nuovi individui e mescolare la ricetta genica di un individuo con quella del partner, una soluzione costosa, perché i gameti maschili e femminili contengono solo la metà del patrimonio genetico di un individuo, e perché il corteggiamento, la lotta tra rivali, la scelta del partner richiedono tempo ed energia. Il paradosso della riproduzione diventa ancora più incomprensibile se si considera l’omosessualità.