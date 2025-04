’Onde sonore’ tra note e storie

Festival ’Onde sonore’ tre giorni di note e di storie da oggi a domenica. I momenti di riflessione, condivisione e spettacolo nella prima giornata saranno 14 gratuiti.

"Onde Sonore è un insieme di appuntamenti di educazione all’ascolto sviluppati su tutto il territorio nazionale che culminano in un festival per offrire a un pubblico trasversale l’opportunità di immergersi nell’ascolto in tutte le sue forme, esplorando il legame tra la musica e arti performative" spiega Patrizio Bianchi, titolare della Cattedra Unesco dell’Università di Ferrara, tra gli ideatori del Festival.

Oggi, alle 9, all’Università (Polo didattico degli Adelardi) interventi di Bianchi, Anita Gramigna (docente di Pedagogia generale, Epistemologia della formazione e Letteratura per l’infanzia all’Università di Ferrara) e Roberto Alessandrini (docente di Antropologia culturale all’Università Pontificia Salesiana).

Alle 9.30, Silvia Tomasi presenta ’Canti di stoffa’, musica e poesia per telai e macchine per cucire. Alle 10,10 il professore di Pedagogia sperimentale Giorgio Poletti propone ’Conversazioni con il futuro’, tra Intelligenza artificiale e robotica. Alle 10.50 è la volta di “L’orecchio non ha palpebre” con il musicista Stefano Zorzanello.