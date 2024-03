Oneri di urbanizzazione: "Il Comune li restituisca"

CENTO

Con una recente sentenza il Tar Emilia-Romagna condanna il Comune di Cento, accogliendo il ricorso di una coppia di centesi che chiedeva la restituzione della quota degli oneri concessori originariamente versati in eccedenza rispetto ai lavori consentiti con il permesso di costruire. Faccia a faccia davanti ai giudizi amministrativi per l’Amministrazione che si è fondato sul diniego a restituore quella somma che invece ora dovrà essere tirare fuori. Si tratta di 34.639,67 euro, oltre interessi e spese legali. Lo scontro in tribunale nasce nel 2018 quando i due coniugi decidono di far ricorso al Tar che si è pronunciato ora. La coppia, nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, aveva acquistato un terreno con un edificio in fase di costruzione e il permesso per la realizzazione di 12 alloggi con relative pertinenze, per il quale erano stati versati oneri concessori per 66.269,23 euro. Gli acquirenti, però, avevano poi deciso di cambiare, realizzando solo un edificio monofamiliare di dimensioni più contenute. All’ottenimento del permesso di costruzione, il Comune aveva ritenuto assolto il pagamento degli oneri concessori, pari a 31.629,56 euro, scomputandoli da quanto versato precedentemente. Comune che poi si era, tuttavia, opposto alla restituzione alla coppia della somma residua di 34.639,67 euro, asserendo che nell’ambito della procedura esecutiva, avevano acquistato solo il diritto di proprietà e non anche il titolo edilizio. Posizione che ha visto la municipalità costituirsi in giudizio, dicendo che la coppia aveva mancato di impugnare ritualmente e tempestivamente l’atto di diniego di restituzione della somma richiesta, e che legittimato, sarebbe stato solo il soggetto che l’aveva effettivamente versata.

Il Tribunale, ha dunque ricordato al Comune l’obbligo di restituzione delle somme nel caso di utilizzo parziale del titolo edilizio e definendo ‘infondate’ le eccezioni sollevate dal comune. Municipalità che secondo il Tar aveva anche già riconosciuto la legittimazione della richiesta della coppia nel momento in cui ha imputato una parte degli oneri concessori versati in precedenza, al nuovo permesso di costruire rilasciato per la realizzazione del fabbricato monofamiliare: se la coppia era legittimata alla compensazione parziale del credito, di conseguenza lo sarebbe stata anche per la parte residua. Oltretutto, nel decreto di trasferimento del Tribunale era anche precisato che oggetto dell’acquisto operato dalla coppia, nell’ambito della procedura esecutiva, era l’immobile in fase di costruzione con i relativi titoli edilizi. Il Comune non aveva voluto adempiere, costituendosi in giudizio ed ora è stato condannato al pagamento, versando anche gli interessi a partire dal 2018.

Laura Guerra