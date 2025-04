Onirico, ambiguità e reale

Prosegue, con una nuova esposizione digitale, ‘Frameflow’, il progetto dell’hotel Annunziata che unisce arte e tecnologia attraverso la fotografia digitale. Per il mese di aprile, Frameflow ospita ‘Onirico’, la suggestiva ricerca visiva della fotografa Chiara Vitellozzi. ‘Onirico’ è un viaggio nell’ambiguità del reale, dove luce e ombra si intrecciano in immagini che sfuggono alla nitidezza della realtà per evocare sensazioni intime e profonde. Attraverso chiaroscuro, sovrapposizioni e sottrazioni, la fotografia diventa un linguaggio del sogno, fragile e mutevole, eppure profondamente radicato nell’esperienza umana. Le opere saranno visibili fino al 30 aprile attraverso il digital wall dell’hotel Annunziata (piazza Repubblica 5), con proiezioni immersive ogni ora dalle 7 alle 23, offrendo agli ospiti e ai visitatori un’esperienza visiva unica.

Chiara Vitellozzi vive e lavora a Milano. Dopo la formazione in architettura all’Università di Firenze, ha dedicato la sua ricerca fotografica all’indagine dell’interiorità umana, esplorando temi come la dualità sogno-realtà e il concetto di identità. Nel 2021 ha pubblicato il libro Sleeping with Ghosts, affrontando le paure legate all’abbandono. Collabora con l’associazione Ri-scatti per progetti di fotografia sociale e insegna presso Ied Milano. Frameflow è un’iniziativa dell’hotel Annunziata che espande la sua storica art gallery con esposizioni digitali innovative.