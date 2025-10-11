Onora i padri e paga la psicologa: "La mia Operaccia, così popolare"

Questa sera, alle 20.30, al teatro comunale Claudio Abbado di Ferrara, si terrà la seconda di tre repliche – la terza domani alle 16 – del nuovo spettacolo di Paolo Rossi ‘Operaccia satirica – onora i padri e paga la psicologa’.

Una domanda che non le hanno mai fatto?

"Non saprei, recito all’improvviso anche nella vita. Vado spesso fuori tema. Se voglio dire una cosa, la dico".

‘Operaccia satirica’: come nasce l’idea e cosa significa?

"Il termine ‘operaccia’ non è la prima volta che lo uso. Serve per sottolineare il carattere popolare che sta dietro al livello culturale. Siamo nel medioevo, tra la cultura dotta che se la canta e suona da sola, e quella popolare. Si fa teatro in ogni luogo e il teatro – come edificio – è quello meno adatto per fare l’arte del teatro. Pochi teatri, tra cui quelli di Ferrara, sono moralmente aperti per fare cultura popolare".

La satira è sempre stata al centro del suo teatro: come è cambiato oggi il modo di far ridere e riflettere il pubblico?

"Io seguo una regola: i miei spettacoli sono una è una seduta di psicanalisi. È terapia teatro, sia per me che per il pubblico. Si parte dalla crisi dei tempi difficili che tutti stiamo attraversando. Il tetro deve uscire dal teatro e seguire il pubblico nella vita. La satira è un modo per rimanere nello spettatore".

Le operacce satiriche sono creazioni stravaganti che nascono da diverse ispirazioni: ce ne racconti una.

"Io ho avuto dei grandi maestri che mi hanno insegnato l’arte del furto. Copiare è da scemi, rubare vuol dire fare propria una cosa e nascondere la fonte originale con furbizia. Non c’è niente di nuovo".

C’è un filo diretto tra le tue prime esperienze con il teatro e questa nuova ‘operaccia’?

"I miei maestri sono stati Gaber e Iannacci. Ho lavorato con Strelher anche, ma a Iannacci devo più di tutti. Mi ha insegnato che si migliora come attore quando si migliora come persona".

Come si fa satira oggi, in un mondo che è già parodia di sé stesso?

"Il satirico non deve proporre soluzioni, ma deve dare la possibilità alle persone di stare dentro il sistema trovando la crepa in cui abitare politicamente e comicamente questo sistema caotico".

Il suo teatro è popolare ma mai banale: come riesce a mantenere questo equilibrio tra comicità e impegno civile?

"Mi è sempre venuto bene, grazie anche al fatto che ho iniziato come politico. È un atto di funanbolismo. Iannacci mi diceva di scommettere sempre. Meglio un fiasco trionfale che un successo in sordina"

Le capita di autocensurarsi o pensa che la satira debba restare sempre libera, anche a costo di disturbare?

"Questo dovresti chiederlo alla psicologa, interpretata da Caterina Gabanella, psicologa anche nella vita. Lei sostiene che la censura ci sia. L’espediente è la metafora, l’uso figure retoriche per dire le cose senza farle capire. C’è un lavoro psicologico".

Cosa prova a salire sul palco di Ferrara e cosa si aspetta dal pubblico ferrarese?

"Per me è tornare all’adolescenza, quando andavo a quel teatro a seguire la stagione. Mi annoiavo spesso e il teatro mi salvava. Spesso poi contestavo. Questo mi è rimasto in mente quando ho iniziato questo mestiere. Il pubblico poi è agitato, ,ma essendo stato dall’altra parte so come gestirlo".