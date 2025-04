Onoranze funebri, il bilancio: "Vicinanza e servizi alle persone. Poste le basi per rinnovare Amsef"

"Il valore umano al tuo fianco", questo è il motto con cui l’amministratore unico Amsef Giacomo Gelmi ha voluto aprire la conferenza nella Sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara.

Ieri mattina sono state presentate le novità dell’agenzia di onoranze funebri che collabora con alcune realtà locali e riceve il supporto dal Comune di Ferrara. "Abbiamo introdotto molte novità in questi tre mesi e mezzo – afferma Gelmi –, con il fine di aiutare nel miglior modo possibile tutti i nostri clienti. Come prima cosa abbiamo ampliato l’offerta degli articoli funebri, cercando di venire incontro alle esigenze economiche dei clienti. Siamo riusciti ad aprire un nuovo sito web, su cui si può usufruire di molti servizi esclusivi. Un esempio sono i Necrologi online, dove un parente lontano può lasciare un ricordo e una firma in onore del defunto, arricchendo l’album dei ricordi. Al giorno d’oggi le agenzie di onoranze funebri sono molto in competizione fra loro, ma io ho cercato di venire incontro alle persone. Ci vuole della sensibilità, dunque credo sia giusto capire i clienti che arrivano in un momento delicato e brutto della propria vita. A tal proposito abbiamo cercato di rinnovare gli ambienti delle onoranze funebri, rendendoli più unici e privati possibile". Iniziative rilevanti che non fanno altro che rafforzare l’impegno e la dedizione di Amsef per migliorare e aiutare il territorio, chi lo abita. È sempre stato un obiettivo dell’agenzia, peraltro evidenziato ancora una volta dal proprio amministratore: "Un’altra novità riguarda il nostro aiuto verso le realtà locali che si concentrano sulla solidarietà e sulla salute, come ad esempio l’associazione Acaref, impegnata nella ricerca per le persone affette da Atassia Spinocerebellare". In un’era storica in cui Internet e, in particolare, i social media riescono a determinare il corso di alcune scelte politiche, economiche o sociali, influenzando popolazioni di tutto il mondo, Amsef ha deciso di intraprendere un nuovo percorso sul mondo digitale. "Oltre a operare sul campo del social network con il fine di sensibilizzare e informare le nuove generazioni – spiega Gelmi –, vogliamo promuovere il progetto “Memorie Estensi”, una mini collezione di 12 video-pillole storiche riguardo la storia della famiglia estense. L’obiettivo è raccontare come la morte abbia influenzato l’arte, la cultura e la storia del Rinascimento ferrarese".

Infine è stato presentato il nuovo servizio ’Pet Memory’, indirizzato agli animali da compagnia. A presentarlo è stato il vicesindaco del Comune di Ferrara Alessandro Balboni: "Riceviamo spesso richieste di questo tipo per gli animali domestici da parte della città, dunque sono contento di dare il via a questo servizio collaborando con Amsef. Ferrara rientra fra le prime classificate come città con più animali domestici per abitanti (circa 6 su 10), dunque l’idea di offrire un servizio come questo era più che giusta".