"Onore a Belletti, ma si approfondiscano le cause della morte"

Caro Carlino,

“Cinzio Belletti - strappato al suo lavoro e assassinato dai fascisti - 15-11-1943”. Così c’è scritto sulla lapide murata in via Boldini, che rcorda il ferroviere ucciso dai repubblichini. Incuriosito dalla vicenda, ho letto che Belletti (a cui Ferrara ha intitolato una via) non era iscritto ad alcun partito o movimento antifascista. Al più aveva mormorato o espresso pareri negativi sul regime ormai al tracollo, come la metà (o più) dei ferraresi. Non mi pare fosse un motivo sufficiente per ammazzarlo. ll giovane ferroviere, secondo la versione più nota, rientrando dal lavoro all’alba del 15 novembre 1943, passò casualmente in centro, mentre era in corso l’eccidio del Castello. Secondo la versione citata, venne inseguito per non essersi fermato all’alt di una pattuglia e quindi assassinato. Ma perchè mai un ferroviere con i documenti in regola che smontava dal servizio, stava rientrando a casa sua e non era schedato come antifascista, avrebbe dovuto fuggire davanti a militi armati, ben sapendo che, in tal modo, la tentata fuga si sarebbe con ogni probabilità conclusa male? C’è qualcosa che non mi convince nella versione di cui sopra. Nel processo svoltosi nel marzo 1948 ai presunti autori della strage, emerse tuttavia anche un’altra versione: nei confronti di Belletti fu probabilmente perpetrata una vendetta personale, “forse addirittura di carattere passionale, messa in atto da un repubblichino, che uccidendo Belletti volle liberarsi di un possibile rivale”. Onore dunque allo sfortunato Belletti, ma prima di considerarlo un martire antifascista bisognerebbe forse approfondire le cause della sua morte.

Giulia Bassi