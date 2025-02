"Onore a Vassallo e a chi mette a nudo verità sottaciute"

Caro Carlino,il riconoscimento destinato all’appuntato dei carabinieri Vassallo è stato oggetto di contrasti e discussioni sovradimensionate rispetto al problema. Tutto ciò ha creato imbarazzo, sorpresa e preoccupazione. Imbarazzo perché dopo che il presidente della ANC di Ferrara aveva effettuato ricerche storiche documentate, sono giunte notizie discordanti che hanno fatto vacillare la verità; sorpresa perché tali notizie venivano da un ex dirigente della Lega Coop attinte sicuramente da fonti che avevano l’obiettivo di smorzare ogni tentativo di approfondimento su un tema tanto delicato che da anni si sussurra ma non si dice; preoccupazione perché, a distanza di 80 anni dalla fine della guerra, si tenta ancora di “beatificare” personaggi dubbi che si sono macchiati di atrocità inqualificabili. Si era addirittura messo in discussione che Vassallo fosse stato internato in un campo di prigionia tedesco così come risulta dalle documentazioni rilasciate da fonti ufficiali. E’ indiscutibile il fatto che i Partigiani delle varie formazioni di riferimento siano stati importanti nella lotta al fascismo e per liberare l’Italia, hanno sofferto, si sono immolati per la Patria e per la libertà, ma non si può non ricordare che, forse usurpando l’onore che va riconosciuto ai Partigiani, qualcuno ha commesso nefandezze non giustificabili. A guerra finita, anziché impegnarsi per ricostruire le basi democratiche della Patria, hanno continuato a dare sfogo ai loro risentimenti personali, all’odio politico, a torturare ed uccidere persone innocenti. Onore all’appuntato Vassallo, evviva l’Arma dei Carabinieri, applausi a chi tenta di mettere a nudo una realtà volutamente sottaciuta.Galileo Goretti

* * *

Caro Carlino,ti riporto la definizione di parapendìo s. m. [comp. di para(cadute) e pendio], invar. – Tipo speciale di paracadute, di tessuto leggero, di forma rettangolare con profilo ad ala, adoperato per uno sport di volo libero di recente introduzione, che ha lo stesso nome, e consiste nel lanciarsi nel vuoto dalla sommità di un pendio o di una montagna dopo avere aperto e fatto gonfiare dal vento il paracadute, fino a giungere, sostenuti da esso, a valle. Così la Treccani. Ergo quelli che si sono scontrati in volo sopra il cielo di Vigarano erano ’Leonardini’ o Ultraleggeri motorizzati (Ulm) decollati da un’aviosuperficie di San Carlo. Perché da noi i rilievi più alti sono la Montagnola a Ferrara o le dune fossili di Monticelli, che hanno quota non adatta per questa attività sportiva.gi. pe.