Open day all’Aeronautica

Manca poco all’open day del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico, che avrà luogo domenica 17 settembre nella base logistica di via Wagner a Ferrara. Tra i numerosi eventi sono in calendario anche la Corsa del centenario, la Camminata ludico-motoria e le mini podistiche per i bambini con magliette celebrative e premi. È un evento aperto a tutti, previa registrazione, e con finalità benefiche. Per la prestigiosa Corsa del centenario, nella sua forma competitiva, è possibile iscriversi solo fino al 15 settembre su coaeventi.blogspot.com. Si tratta di dieci chilometri con il via alle 9.30. Per la camminata ludico sportiva da cinque chilometri. Un’occasione insomma per vivere una giornata in "azzurro", fra mostre di auto storiche, l’elicottero HH 139 del 15° Stormo SAR di Cervia e simulatori di volo, aerei a motore, storici, ultraleggeri, alianti e aeromodelli.