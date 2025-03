Open day all’asilo Margherita

L’Asilo Nido Comunale “Margherita” di via Granatieri di Sardegna a Bondeno apre le proprie porte alle famiglie dei futuri nuovi iscritti. I genitori interessati possono infatti aderire al primo open day di oggi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il personale mostrerà alle famiglie la struttura nei suoi spazi interni ed esterni e fornirà informazioni puntuali sulle attività svolte. "Un fiore all’occhiello del territorio, su cui da sempre investiamo per mantenere basse le tariffe e per rendere la struttura efficiente e aggiornata – sono le parole dell’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri –. In particolare, grazie alla proficua collaborazione con la Cooperativa Dolce che gestisce il servizio, da quest’anno sono stati in parte ripensati gli spazi interni, creando ad esempio un nuovo “angolo motricità”".