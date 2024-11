Open day all’istituto ’Carducci’. Tanti laboratori e corsi innovativi

Partirà da questo sabato la possibilità per gli studenti al terzo anno delle scuole medie e le loro famiglie di scoprire l’Istituto Superiore “G. Carducci” di Bondeno. Dalle 15.00 alle 17.00, nel plesso scolastico di via Manzoni, si terranno infatti gli open day del Liceo scientifico opzione Scienze applicate e dell’Istituto Professionale per i Servizi commerciali (Ipssc) con progetto Turismo. Indirizzi storici del territorio, che hanno formato generazioni di bondenesi e non solo e che ogni anno vengono scelti da quasi uno studente su due fra quelli in uscita dalle scuole medie di Bondeno. La scuola superiore locale coniuga al meglio l’attività didattica in classe con quella di laboratorio, organizzando altresì svariate opportunità extra-didattiche per gli alunni come gli scambi culturali, le certificazioni linguistiche e informatiche, i tornei sportivi e i viaggi di istruzione. "In più, ad ogni nuovo iscritto al primo anno – spiega l’assessore Francesca Poltronieri (nella foto) – il Comune destinerà un buono libri del valore di 300 euro, utile a coprire la quasi totalità delle spese per l’acquisto dei libri di testo del primo anno. E per chi risiede fuori dal territorio di Bondeno, è attivo un servizio dedicato di trasporto intercomunale che consente agli studenti di recarsi direttamente al plesso di via Manzoni. Sempre attiva è poi la navetta gratuita scuola-stazione-scuola".