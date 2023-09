Open day e nuovi corsi alla scuola di musica al teatro di Voghenza

Ripartono ufficialmente i corsi della scuola di musica di Voghenza, in vista dell’apertura dell’anno accademico gli insegnanti invitano al tradizionale open day domani sera dalle 18 alle 19 nel Teatro ’Città di Voghenza’, in via San Leo, durante il quale saranno presentati gli insegnanti, i relativi corsi e tutte le novità di quest’anno. Durante l’evento ci sarà anche la possibilità di poter provare gli strumenti musicali e, sotto la guida dell’insegnante, scegliere il preferito. I corsi offerti dalla scuola di musica di Voghenza sono aperti a tutte le età, si tratta di flauto traverso e teoria e solfeggio (insegnante Giulia Pareschi), clarinetto (Emanuele Ganzaroli, che è anche assessore alla Cultura), oboe (Roberto Valeriani, ex vicesindaco ma soprattutto ex primo oboe dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna), sassofono (Gabriele Cesari), tromba, trombone, eufonio, corno francese (Riccardo Baldrati e Ciro Grieco), violino (Alessandra Trombelli), pianoforte, armonia e composizione (Matteo Forlani), chitarra classica (Antonio Stragapede), propedeutica e laboratorio di musicoterapia (Sonia Pamini).