Open day martedì pomeriggio alla scuola d’infanzia

Martedì pomeriggio dalle 17 alle 19 nella scuola d’infanzia di Ospital Monacale si svolgerà l’open day, un appuntamento per conoscere l’offerta formativa della scuola e per far incontrare famiglie e insegnanti. Durante l’incontro verranno proiettati e illustrati i percorsi più significativi per far conoscere la struttura, che può annoverare quali punti di forza il bambino al centro del percorso educativo, il rapporto con le famiglie, la continuità con le scuole primarie del territorio, ambienti moderni, attrezzati ed accoglienti.