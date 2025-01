Open day nelle scuole, tutte le date da segnare

A Cento si aprono le porte delle scuole dell’infanzia statali e paritarie per un’iniziativa dedicata alle famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli. Ecco che è tempo di Open Day per gli Istituti Comprensivi e le Scuole paritarie, occasioni per conoscere i servizi educativi offerti, visitare le strutture e ricevere informazioni dettagliate direttamente dai docenti e dal personale scolastico. Gli eventi si terranno negli orari di apertura degli istituti, con la possibilità di assistere a presentazioni, confrontarsi con il personale docente e esplorare gli ambienti scolastici.

Partendo dalle Scuole dell’Infanzia Statali, l’Istituto Comprensivo 1 "Il Guercino" apre le porte della "Dante Alighieri" a Cento, il 18 gennaio dalle 9.30 alle 12.30, il "Pacinotti" oggi dalle 9.30 alle 12.30 mentre l’Istituto Comprensivo 2 "G. Pascoli" avrà l’Open Day in tutte le sedi il 18 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 facendo visitare le scuole Giovannina, Penzale, Le Nuvole di Via Santa Liberata. Apertura anche per l’Istituto Comprensivo 3 "F. Lamborghini" con un Open Day che sarà concordato su appuntamento e che riguarderà anche la Scuola dell’Infanzia Statale Bevilacqua. Per l’Istituto Comprensivo 4 l’Open Day sarà per tutte le sedi il 18 gennaio dalle 10 alle 12 per le scuole di Dodici Morelli, Reno Centese, Casumaro, Corporeno.

Porte aperte anche per le Scuole dell’Infanzia Paritarie. Si comincia oggi con l’Asilo Infantile Ing. Antonio Giordani di via Cremonino dalle 10 alle 12.30, le Scuola Malpighi-Renzi di via Gennari aprono il 18 gennaio dalle 10 alle 12, per la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe di via Pedagna a Corporeno sarà oggi dalle 10 alle 12, la Scuola dell’Infanzia Angelo Custode di via Bagni a Renazzo il 18 gennaio dalle 9.30 alle 12.30.

Si tratta di un’importante occasione per le famiglie centesi di conoscere le diverse realtà educative del territorio e scegliere la scuola più adatta per i propri bambini. Per le famiglie, gli Open Day sono un’opportunità di conoscenza diretta, che va oltre le informazioni scritte o le recensioni online. Vedere da vicino la scuola, parlare con gli insegnanti, osservare l’ambiente che accoglierà i propri figli è un momento fondamentale per comprendere se quella struttura è adatta alle esigenze educative e formative della famiglia.