Open Day per i futuri tecnici del turismo

Domani dalle 14.30 alle 17, l’Istituto superiore ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi apre le proprie porte per l’ultimo open day. Docenti e studenti della scuola saranno pronti ad accogliere ancora una volta le famiglie e gli studenti, che stanno frequentando l’ultimo anno dalla scuola secondaria di primo grado che dovranno compiere l’importante e consapevole scelta per il prosieguo del loro corso di studi, per illustrare la ricca offerta formativa. Un viaggio attraverso i tre indirizzi scolastici: Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Manutenzione e Assistenza Tecnica e Tecnico Economico Settore Turismo.