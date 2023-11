Open day tra i banchi della scuola Dante Alighieri. Le famiglie, benvenute

Il calendario degli appuntamenti di orientamento all’istituto comprensivo statale 5 Dante Alighieri di Ferrara. Oggi, dalle 15,30 alle 17, e sabato 16 dicembre dalle 15,30 alle 17 si svolgeranno gli opend day. Venerdì 12 gennazio, dalle 17,30 alle 18,30 (solo laboratori per alunni) ci saranno invece gli short open day. Le famiglie e gli alunni prossimi all’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado sono in benvenuti alla scuola Dante Alighieri, in via Camposabbionaro 11a, nel centro storico di Ferrara, per la presentazione della proprio offerta formativa triennale e la partecipazione ad alcuni laboratori aperti agli alunni.