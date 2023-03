Open days, il lavoro in quattro mosse Poli creativi in campo per i giovani

Parte oggi ‘Make together’, progetto che vede insieme i tre poli creativi di Ferrara: Consorzio Factory Grisù, Laboratorio Aperto Ferrara e Consorzio Wunderkammer, con la Cooperativa Raggio Verde, Basso Profilo e Fondazione Giacomo Brodolini, nella creazione di una rete tra imprese, associazioni e pubbliche amministrazioni, per offrire e ricevere opportunità formative e di lavoro in modo innovativo a favore dei giovani con età compresa tra i 18-35 anni. Il progetto è promosso e cofinanziato dall’assessorato alle politiche giovanili del comune di Ferrara e si avvale del contributo della Regione attraverso le politiche a sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dai comuni capoluogo. Il primo appuntamento consisterà in una serie di ‘open days’ che si terranno oggi e domani, venerdì 31 e sabato 1 aprile, durante i quali le tre sedi del progetto apriranno le porte ai giovani. "Al centro degli ‘open days’ – spiegano gli organizzatori – quattro temi per il futuro del mondo del lavoro, in particolare nelle professioni creative: Fondazione Brodolini si occuperà di innovazione sostenibile, concentrandosi su come sia possibile coniugare nuove tecnologie e sostenibilità. L’associazione Basso Profilo discuterà come superare i limiti del design a favore della contaminazione interdisciplinare e della complessità che caratterizza il mondo contemporaneo. Factory Grisù si dedicherà al videomaking, guidando i partecipanti in un percorso per capire insieme come trasformare l’arte del videomaking in una professione. La cooperativa Il Raggio Verde, per concludere, curerà il tema delle professioni umanistiche, risponderà alla domanda se davvero una formazione umanistica offra minori sbocchi lavorativi o se nell’attuale contesto di innovazione ci siano opportunità concrete per chi intenda fare di riflessività, creatività e pensiero la propria professione". "Leggere e interpretare la realtà in costante divenire negli ambiti professionali – spiega Micol Guerrini, assessore alle politiche giovanili del comune di Ferrara – ponendo particolare attenzione al tessuto produttivo del territorio è diventata un’esigenza non trascurabile. Altrettanto importante è l’opportunità offerta dal creare nuove connessioni con altre realtà territoriali economicamente dinamiche in grado di favorire iniziative di compartecipazione e possibilità formative e lavorative rivolte ai giovani del progetto".

Lauro Casoni