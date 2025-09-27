’Open mind resort’. Il progetto al Florenz

La presentazione del rivoluzionario progetto "Florenz Open Mind Resort", alla quale hanno preso parte volti noti del mondo economico e imprenditoriale ferrarese è stata un successo e si candida a diventare un punto di riferimento nazionale per una formazione che non teme di mescolare linguaggi diversi, dove l’eccellenza manageriale passa attraverso l’arte, l’emozione, lo sport e attenzione alla persona. A guidare la platea in questo viaggio nella formazione di nuova generazione Franco Vitali (foto), titolare della struttura, che ha presentato con orgoglio la visione di un luogo di vacanza trasformato in un laboratorio permanente di crescita aziendale. Sul palco si sono avvicendati per l’ambizioso progetto, Giorgio Fabbri, direttore d’orchestra di fama, che ha catturato l’attenzione spiegando come il gesto del direttore, la sua capacità di far suonare all’unisono strumenti diversi, sia la metafora più potente per una leadership efficace. Il mentalista e illusionista, Roberto Ferrari non si è limitato a parlare del suo metodo ma lo ha mostrato, lasciando il pubblico a bocca aperta. Il testimone è passato poi a Roberto Vitali, che ha portato il discorso su un piano etico e al tempo stesso strategico ovvero l’inclusività. Vitali ha argomentato con forza come un ambiente pienamente accessibile non sia solo un dovere morale e un adempimento normativo, ma una leva di business concretissima.