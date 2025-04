Open week sulla salute della donna. Al via convegni, esami e consulenze

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra oggi, la fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza – da oggi fino al 30 aprile – la decima edizione dell’(H)Open week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Molte le iniziative che avranno luogo tra l’ospedale Sant’Anna e l’Ausl. Le strutture del network dei Bollini rosa offriranno gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna. Le iniziative sono state curate dalle referenti Bollini Rosa: Cinzia Ravaioli per il Sant’Anna e Valeria Baccello per l’Ausl.

Ecco tutti gli appuntamenti fissati in calendario per le giornate di domani e giovedì. Supporto alle neomamme, coppie e bambini durante l’allattamento e dopo il parto. Dalle 8.30 alle 12.30. Per partecipare all’iniziativa non occorre prenotazione. Luogo e data: giovedì, Copparo, via Roma 18 (dalle 8.30 alle 12.30); giovedì, Bondeno, via Dazio 113 (dalle 8.30 alle 12.30); giovedì, Portomaggiore, via De Amicis 22 (stesso orario). Oggi e domani consulenze senologiche virtuali dalle 14.30 alle 15.30 collegandosi alla piattaforma aziendale virtuale. Il link verrà inviato dai professionisti agli utenti in fase di prenotazione la quale sarà obbligatoria telefonando al numero 0532.23807 (dalle 12.30 alle 15) oppure inviando una mail a radiologia.centronord@ausl.fe.it.

Incontri in palestra di gruppo (massimo 14 utenti, consigliato abbigliamento comodo, asciugamano, bottiglietta d’acqua) con prenotazione obbligatoria. Gli incontri avverranno domani alla Casa della Comunità di Comacchio dalle 9 alle 12. Per prenotazioni telefonare al numero 0533.310626. Mentre giovedì in città, in via Boschetto 29 dalle 9 alle 12, e all’ospedale Santissima Annunciata di Cento, nello stesso orario. Non è finita. Giovedì, colloqui individuali online con medico nutrizionista e dietista dalle 9 alle 12. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a nutrizione@ausl.fe.it. Stessa giornata, ecografie ginecologiche per donne dai 45 ai 65 anni, dalle 14 alle 16.30 all’ospedale di Cento. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 051. 6838431.

Poi ecco le visite reumatologiche per osteoporosi. Dalle 10 alle 12 al Sant’Anna di Cona. Sempre il 24 aprile, consulenza individuale dal chirurgo plastico per esiti dimagramento (chirurgia post bariatrica). Dalle 15 alle 18 a Cona con prenotazione obbligatoria inviando una mail a stefano.baldassarre@ospfe.it. Sul sito www.bollinirosa.it sono consultabili tutti i servizi offerti con indicazioni su data, orari e modalità di prenotazione e ogni altra informazione a disposizione degli utenti.

