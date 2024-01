Openminds sta aumentando il proprio organico

Openminds, società di formazione coaching

e consulenza per le risorse umane, con sede a Cento, cerca una persona da inserire nel proprio organico.

Le caratteristiche richieste ottime capacità organizzative e precisione, capacità di lavorare per obiettivi e in autonomia, intraprendenza e spirito di iniziativa, dinamicità e proattività, capacità di visione di insieme. I requisiti richiesti ottima conoscenza pacchetto Office, amministrazione di base (gestione fatturazione, gestione pagamenti in entrata e in uscita, gestione degli acquisti), segreteria organizzativa (predisposizione documenti per i formatori, contatto strutture per prenotazione pernotti e sale riunioni, Gestione trasferte formatori). Inoltre è necessario che il candidato abbia una buona capacità di relazione. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi e con domicilio a Cento o entro 15 chilometri. Previsto un tirocinio formativo 25 ore settimanali. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì.