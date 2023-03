Operai in nero in un cantiere, scattano sanzioni per 15mila euro

Operai senza regolare busta paga e in nero. Per una ditta del Basso Ferrarese scattano sanzioni per oltre 15mila euro. A scoprire la cattiva condotta dell’impresa i carabinieri della stazione di Codigoro. I militari si sono presentati in un cantiere edile, riscontrando la presenza di più operai di nazionalità straniera che, alla presenza dei militari, hanno dichiarato di non percepire regolare busta paga e di essere impiegati ’in nero’. Gli uomini dell’Arma locale hanno quindi segnalato quanto accertato ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Ferrara, i quali hanno avviato gli accertamenti del caso. Successivamente uno dei muratori, ritenendo insostenibile la situazione lavorativa, ha rappresentato per lettera, alla stessa Direzione Provinciale per il lavoro, le predette irregolarità. Gli ispettori del Lavoro dei Carabinieri hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso, sentendo gli operai identificati a suo tempo all’interno del cantiere, ed hanno cercato di acquisire la documentazione dalla società, scoprendo che gli uffici Ferraresi delle sedi legale ed amministrativa, erano inesistenti, mentre nel cantiere le attività erano concluse. Effettuate tutte le verifiche del caso i militari hanno riscontrato più violazioni ed elevato sanzioni per oltre 15 mila euro. In particolare sanzionavano S.B., portuense 46 enne residente nel litorale la quale, in qualità di titolare della società,