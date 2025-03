Operai sul ponte, scattano le chiusure

Sulla A13 Bologna- Padova, per consentire lavori di manutenzione dei giunti sul ponte del fiume Po, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova. Sarà chiusa l’area di servizio ’Po est’, con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: Strada provinciale 19 Via Eridano, via Modena,

via Marconi, Statale 16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, Strada Regionale 6 Via Eridania

e rientrare quindi sull’autostrada A13

nel comune di Occhiobello (provincia

di Rovigo, Veneto).