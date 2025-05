Operaio cade da un’impalcatura e muore a 71 anni

Agostino Scavo, 71enne originario di Termini Imerese e da tempo residente sulla costa comacchiese, è morto ieri dopo essere precipitato da un’impalcatura in una proprietà privata in viale Stati Uniti a Lido delle Nazioni, nel Ferrarese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14. L’uomo è precipittao per un metro e mezzo, fermandosi nel ponteggio sottostante, nel cantiere di una casa al momento disabitata e in cui è in corso la riqualificazione da parte di un’impresa del posto. Nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Scavo era in pensione e sono in corso verifiche sia sulla dinamica, sia sull’ingaggio con la ditta.