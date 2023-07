Giovane operaio cade dal capannone a Ferrara, stava controllando i danni da maltempo

Ferrara, 25 luglio 2023 - Un operaio di 27 anni è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna dopo una caduta dall'alto a XII Morelli in provincia di Ferrara.

Il giovane stava facendo controlli su un tetto di un capannone, danneggiato dal maltempo degli ultimi giorni, quando è caduto in un'apertura, forse anche questa provocata dal meteo avverso. È stato soccorso e portato via in elicottero, cosciente. Sono intervenuti anche i carabinieri.