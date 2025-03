Operaio ferito con la lancia d’acqua

Il pm Isabella Cavallari ha chiesto l’assoluzione per la tenuità del fatto nei confronti del capoturno accusato di lesioni colpose in relazione all’incidente sul lavoro di un operaio. Il fatto era accaduto nel luglio 2021 e l’uomo era rimasto ferito mentre lavorava in un’azienda che opera per alcuni servizi all’interno del Petrolchimico, pur non facendone parte. In particolare, l’operaio aveva riportato un taglio profondo a una gamba dopo aver perso il controllo di una lancia d’acqua, utilizzata per effettuare le pulizie. Si parla di un getto ad altissima pressione che ha ferito l’uomo alla gamba con ferite gravissime, che per fortuna non comportarono l’amputazione dell’arto.

A finire nei guai per l’incidente sul lavoro, il datore di lavoro, che con il suo legale andrà avanti con rito ordinario, mentre il capoturno, difeso dall’avvocato Filippo Maggi, ha preferito il rito abbreviato. La richiesta di assoluzione da parte del pm, potrebbe aver scritto la parola fine sulla telenovela. La prossima udienza di luglio prevede la discussione da parte della difesa.

L’incidente sul lavoro si era verificato durante la pulizia di parti di grandi dimensioni attraverso l’utilizzo, come detto, di una lancia ad’acqua ad alta pressione. Subito dopo il ferimento dell’operaio, erano scattate, come da prassi, le indagini della medicina del lavoro sul rispetto o meno delle condizioni essenziali di sicurezza. Nel registro degli indagati erano finiti il datore di lavoro e il capoturno, ma per quest’ultima si va verso l’assoluzione per la tenuità del fatto.