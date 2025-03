Operaio morto in hotel, la verità dall’autopsia

Saranno gli accertamenti medico legali a stabilire la verità sulla tragedia dell’operaio 25enne trovato senza vita in una stanza del Best Western Palace Inn di via Eridano. Il pubblico ministero di turno Isabella Cavallari ha disposto l’autopsia sulla salma e gli esami tossicologici. Dai test sarà possibile stabilire con certezza cosa abbia provocato il malore che ha fermato il cuore del giovane mentre si trovava in quella stanza d’albergo. La notizia ha suscitato sgomento e sconcerto tra i colleghi del ragazzo, un operaio in trasferta che lavorava al petrolchimico per una ditta esterna. Sono stati proprio loro a dare l’allarme nella mattinata di mercoledì quando, non avendolo visto arrivare al lavoro come ogni giorno, si sono insospettiti. Hanno così raggiunto l’albergo nel quale il giovane, originario di Arezzo, alloggiava da circa un mese. Spiegata la situazione al personale, si sono fatti aprire la porta con un passepartout, trovandosi così davanti agli occhi la scena a cui mai avrebbero voluto assistere. Sul letto della stanza c’era il corpo esanime del collega. Il 25enne aveva il cellulare stretto in una mano, come se avesse cercato disperatamente di chiamare aiuto quando ha iniziato a sentirsi male.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per la constatazione del decesso e gli agenti della polizia di Stato per i rilievi del caso. Per prima cosa, gli agenti delle volanti hanno escluso la morte per cause violente. Il corpo non presentava ferite, la stanza era in ordine e non c’erano segni di effrazione o lotta. Non sono nemmeno state rinvenute droghe o altre sostanze sospette, mentre negli abiti del ragazzo c’erano soltanto alcuni scontrini di acquisti dei giorni precedenti. Nulla quindi che facesse presagire il coinvolgimento di terze persone. Rimane quindi solo l’ipotesi del malore fatale, sulle cui cause però, soprattutto in ragione della giovane età dell’operaio, la procura ha ritenuto di dover svolgere qualche approfondimento aggiuntivo.

f. m.