Operaio morto in Superstrada, nuovi documenti

Con la produzione di nuovi documenti da parte delle difese (in particolare atti di Anas che attestano il passaggio di un proprio vigilante a qualche ora dall’infortunio) si è chiusa l’istruttoria del processo per la tragedia di Augustine Aigbovo, il 43enne originario del Gambia travolto mentre stava lavorando in un cantiere lungo la Superstrada, tra le uscite di Cona e via Ravenna. L’infortunio si verificò il 24 settembre del 2020. Il conducente dell’auto che l’ha investito, all’epoca dei fatti 39enne, ha già patteggiato la pena. Oggi a processo davanti al giudice Carlotta Franceschetti ci sono i titolari dell’azienda che aveva l’appalto diretto da Anas per il rifacimento della segnaletica stradale e il direttore tecnico dell’azienda che stava operando su strada quel giorno e datore di lavoro della vittima. L’udienza è stata aggiornata al 20 maggio per la discussione.