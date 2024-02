Operaio muore schiacciato da un furgone cisterna a Ferrara

Ferrara, 1 febbraio 2024 – Tragedia questa mattina poco prima delle 9 a Guarda di Ro. Un operaio di 59 anni di Taglio di Po (Rovigo) è morto schiacciato da un furgone cisterna durante lavori di rimboschimento pioppi in golena. Il mezzo, stando alle prime ricostruzioni, stava rifornendo un trattore quando, per cause da chiarire, si è mosso travolgendo il lavoratore. Sul posto il sanitari del 118, i carabinieri di Ro Ferrarese e la Medicina del lavoro.

Notizia in aggiornamento