Operaio morto nel silo. Aperta un’inchiesta, area sotto sequestro

Si scava in quegli istanti fatali, prima del volo che è costato la vita a Marius Bochis, l’operaio 41enne precipitato in un silo senza mai uscirne. All’indomani della tragedia sul lavoro, avvenuta nello stabilimento di Grandi Riso a Pontelangorino, la procura ha aperto un’inchiesta. L’obiettivo è quello di chiarire la dinamica della drammatica caduta e di valutare il rispetto delle misure di sicurezza durante le opere di manutenzione che l’uomo stava svolgendo per conto di una ditta esterna con sede in provincia di Rovigo. Come primo atto, il silo e l’area dell’incidente sono stati posti sotto sequestro. Nelle prossime ore il pubblico ministero di turno Barbara Cavallo disporrà l’autopsia sul corpo del lavoratore, passaggio chiave per cristallizzare la causa del decesso. È lecito in quel frangente attendersi l’iscrizione di uno o più nomi nel registro degli indagati. Col passare delle ore e con il progredire dell’attività di carabinieri e specialisti della Medicia del lavoro dell’Ausl, emergono nuovi dettagli su quanto accaduto venerdì pomeriggio nell’azienda risicola. L’attenzione degli inquirenti si sta focalizzando su alcune assi che pare l’operaio dovesse sostituire. Non è chiaro al momento se queste abbiano ceduto mentre Bochis ci camminava sopra o se invece il lavoratore sia caduto da un altro punto. Nodi che solo i prossimi sviluppi investigativi potranno sciogliere.

La notizia dell’ennesima vittima del lavoro ha scatenato le reazioni dei sindacati. "Ormai dobbiamo rincorrere le notizie in tv per sapere se la giornata è andata liscia – commenta il segretario di Uil Veneto Roberto Toigo –. Viviamo con angoscia ogni giornata nella speranza che non arrivino notizie di morti. Purtroppo arrivano sempre. Bisogna cambiare passo". Duro l’intervento della Flai Cgil, che invoca una stretta in materia di appalti. "Il tragico incidente alla Grandi Riso è l’ennesima dimostrazione che servono più ispezioni, più formazione e prevenzione – si legge in una nota del sindacato di piazza Verdi –. Qualora risultassero inadempienze da parte dell’appaltante e venissero riscontrate mancanze in merito al rispetto delle normative sulla sicurezza, saremo pronti ad agire di conseguenza". In Emilia-Romagna, prosegue la Cgil, "le morti sul lavoro sono in aumento. Un dato sconfortante che denota quanto sia forte il legame tra sfruttamento e insicurezza soprattutto nel mondo degli appalti e dei subappalti. I dati Inail ci dicono che gli infortuni mortali causati da cadute dall’alto sono il 33% del totale. Un paese civile metterebbe al centro la sicurezza sul lavoro. Ecco perché vogliamo che cambino le leggi che favoriscono il ricorso ad appaltatori privi di solidità finanziaria, spesso non in regola con le norme antinfortunistiche. Riteniamo necessario – conclude la sigla – abrogare le norme in essere e estendere la responsabilità dell’imprenditore committente per garantire maggiore sicurezza".