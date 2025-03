Operaio morto precipitato nel silo. Due indagati per omicidio colposo. Dubbi sulla sicurezza delle assi

Per la morte dell’operaio 41enne Marius Bochis, la sostituta procuratrice Barbara Cavallo ha iscritto nel registro degli indagati i due legali rappresentanti sia dell’azienda Grandi Riso a Pontelangorino che dell’impresa Montaggi Industriali srl. Giovedì, inoltre, il pm conferirà l’incarico al medico legale per l’autopsia. Si fa anche strada l’ipotesi che si cerchi di ricostruire con una perizia cinematica quegli istanti fatali, prima del volo che è costato la vita a Bochis, precipitato in un silo senza mai uscirne. L’obiettivo è quello di chiarire la dinamica della drammatica caduta e di valutare il rispetto delle misure di sicurezza durante le opere di manutenzione che l’uomo stava svolgendo per conto di una ditta esterna con sede in provincia di Rovigo. Come primo atto, il silo e l’area dell’incidente sono stati posti sotto sequestro. Dopo gli avvisi di garanzia, si procederà agli accertamenti tecnici irripetibili, primo tra tutti l’autopsia sulla salma di Bochis, che servirà a dare risposte certe sulla causa della morte. Col passare delle ore e con il progredire dell’attività di carabinieri e specialisti della Medicia del lavoro dell’Ausl, emergono nuovi dettagli su quanto accaduto venerdì pomeriggio nell’azienda risicola. L’attenzione degli inquirenti si sta focalizzando su alcune assi che pare l’operaio dovesse sostituire. Non è chiaro al momento se queste abbiano ceduto mentre Bochis ci camminava sopra o se invece il lavoratore sia caduto da un altro punto. Nodi che solo i prossimi sviluppi investigativi potranno sciogliere. L’operaio è stato descritto dall’azienda per cui lavorava come una persona professionale sempre attenta e scrupolosa nello svolgere i propri compiti. È proprio per questo motivo che appare insolito quel volo di oltre quattro metri nel ‘ventre’ di metallo del silo, che non ha lasciato alcuno scampo al 41enne di origine romena. L’uomo era, come detto, dipendente di una ditta di montaggi di Rovigo che in quelle ore era impegnata nell’azienda risicola per alcuni interventi di manutenzione sui grana in cima al silo, ha perso l’equilibrio ed è precipitato all’interno dell’enorme recipiente in quel momento vuoto. L’allarme ai soccorsi è stato immediato, ma vista la posizione in cui si trovava il lavoratore l’intervento è risultato lungo e difficile. Per recuperare il corpo del lavoratore i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la parte inferiore del silo con un motodisco, aprendo un foro nel metallo. Marius Bochis, originario della Romania, viveva in provincia di Rovigo con la famiglia. Lascia la moglie e due figli minorenni.