Operaio schiacciato dal furgone. Muore mentre lavora in golena. Uil: "Una tragedia inaccettabile"

GUARDAdi

Schiacciato dal proprio furgone nella golena del Po. Non sono nemmeno le 9 quando da Guarda parte l’allarme per l’ennesima tragedia sul lavoro. A perdere la vita, ieri mattina, è stato un operaio 59enne di Taglio di Po (Rovigo), Alessandro Ottoboni. L’uomo, insieme a un collega, stava eseguendo un’opera di rimboschimento di pioppi in un’area privata lungo il corso del ‘grande fiume’. L’intervento, autorizzato da Aipo, prevedeva l’utilizzo di un trattore per la rimozione e l’ impianto degli alberi e un furgone-cisterna per il rifornimento del mezzo. L’infortunio fatale si è verificato proprio durante questa seconda operazione. Alle 8.45, per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, il furgone-cisterna ha iniziato a muoversi. Il mezzo, incontrollabile, ha travolto e schiacciato Ottoboni. La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della stazione di Ro e al personale della medicina del lavoro dell’Ausl. Le condizioni del 59enne sono subito apparse disperate. Il personale medico ha tentato l’impossibile per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Constatato il decesso dell’operaio, agli inquirenti è rimasto il compito di ricostruire i contorni della tragedia. Al vaglio, in primis, le ragioni per le quali il furgone-cisterna si è mosso travolgendo il lavoratore. Tra le ipotesi un cedimento del terreno che potrebbe aver fatto ’slittare’ le ruote. Al momento, però, siamo ancora in fase di ricostruzione da parte del personale della Medicina del lavoro. Dell’accaduto è stata informata la procura che ha aperto un’inchiesta per chiarire i contorni dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

"Abbiamo appena saputo che un operaio, originario della provincia di Rovigo, è morto tragicamente mentre stava lavorando a Guarda Ferrarese – lo ha affermato Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto, insieme a Gino Gregnanin, coordinatore della Uil Veneto Rovigo –. È una notizia bruttissima che ci ricorda come sia impensabile e inaccettabile che chi va a lavorare non sempre riesca a far rientro a casa dai propri cari. Ricordiamo che come Uil, a livello nazionale, continuiamo la campagna ‘Zero morti sul lavoro’, un impegno costante e mosso dalla volontà di avere una società dove il lavoro nobilita e non uccide l’uomo e la donna che lo svolgono". "Sono dispiaciuto per la tragedia di una persona che si alza la mattina per andare a lavorare e muore sul lavoro. L’attenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere fondamentale". quste le parole del sindaco di Riva del Po, Andrea Zamboni, sulla morte di un operaio.