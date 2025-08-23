Operaio schiacciato dal muletto. La procura ha aperto un’inchiesta

C’è un fascicolo per omicidio colposo in procura a Bologna, nella mani del pm Domenico Ambrosino, in merito all’incidente sul lavoro che è costato la vita al 28enne pachistano Muzammal Hussain. Le indagini sono condotte dai tecnici della Medicina del Lavoro dell’Ausl. Il 28enne, che risiedeva a Consandolo, ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì all’azienda Greenergy di Marmorta di Molinella (nella Bassa bolognese). L’operaio stava armeggiando con un muletto, un procedimento che aveva fatto già tante volte da quando lavorava lì. Qualcosa però è andato storto e, verso le due del mattino, mentre sistemava i bracci del macchinario per caricare dei sacchi di concime Muzammal è stato travolto dal mezzo. Stando ai primi rilievi il 28enne, prima di scendere dal mezzo, non avrebbe inserito il freno a mano. Una sequenza dei fatti che, però, non convince il fratello del 28enne, Nadeem, che da un anno lavora nella stessa azienda: "Quello non è lo stesso muletto che usiamo di solito. Il muletto buono si è rotto e da due giorni stavamo usando l’altro. Normalmente quando ti alzi dal sedile il muletto viene fermato e invece questo no, lui è sceso e il muletto è partito". Le carte sono ora in mano alla Medicina del Lavoro e al pm Ambrosino: la salma è stata, invece, subito restituita ai familiari. È una comunità sotto choc, quella pachistana. "Siamo in lutto per la perdita di un giovane ragazzo, di un nostro fratello – ha dichiarato Waheed Akbar, a capo della comunità pachistana di Ferrara –. Non ci sono parole se non per ribadire che serve più sicurezza e che occorrono più controlli".

A ricordare l’amico 28enne è anche Khalid Naveed: "Conoscevo bene Muzammal perché viviamo proprio nello stesso paese. Aveva iniziato a lavorare da otto mesi nell’azienda di Molinella e il datore di lavoro aveva deciso di tenerlo perché si impegnava ed era bravissimo. Quella sera aveva attaccato alle 22 e avrebbe staccato alle 6. Il fratello, invece, aveva finito il suo turno al pomeriggio. Erano in due quella sera a tenere dietro all’azienda e l’incidente è avvenuto mentre il collega di Muzammal si stava occupando della vasche di materiale nella parte esterna. La famiglia ora si è rivolta ad un avvocato perché vuole fare chiarezza. Il muletto che usava di solito aveva un blocco per cui appena ti alzi dal sedile si ferma, quello che stavano usando in sostituzione non aveva questo dispositivo, ma nessuno lo aveva avvisato. Come poteva saperlo?". Oggi, intanto, si terrà una piccola cerimonia funebre per il 28enne in attesa che, tra lunedì e martedì, la salma possa tornare in Pakistan per la cerimonia ufficiale.