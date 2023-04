Operaio schiacciato dal trattore Condannati il fratello e il titolare

Due condanne per la morte di di Ahmed Sifeddine, l’operaio agricolo 24enne originario del Marocco schiacciato da un mezzo di lavoro guidato dal fratello in un campo di pomodori a La Fiorana di Argenta. A mezzogiorno di ieri, il giudice Sandra Lepore ha letto il dispositivo della sentenza del processo che vedeva imputati Abdelilah Sifeddine, operaio e fratello della vittima, e il titolare dell’azienda agricola, Mauro Guerrini (difesi dagli avvocati Emanuele Cinti ed Ermanno Cicognani). Per entrambi la pena è stata fissata a dieci mesi di reclusione. Il pubblico ministero Isabella Cavallari, lo ricordiamo, al termine della sua requisitoria aveva chiesto la condanna a otto mesi di reclusione per Sifeddine e a un anno per Guerrini. "Ritengo che in quelle responsabilità che vengono accollate al datore di lavoro si stia andando un po’ oltre – ha commentato l’avvocato Ermanno Cicognani –. Il datore ha obblighi e deve rispettarli, sia chiaro, ma chiamarlo in casa su qualsiasi cosa succeda in azienda rischia di essere eccessivo". Ascoltato il dispositivo, i difensori degli imputati si riservano di leggere le motivazioni per poi valutare il ricorso in appello.

La tragedia da cui trae origine il processo arrivato ieri a sentenza risale al maggio del 2017. La vittima e i suoi due fratelli erano impegnati nella realizzazione di un impianto irriguo in un campo di pomodori nella frazione argentana. Per spostarsi da un punto all’altro del terreno, la vittima salì su un cassone trasportato dal mezzo (un Faresin telescopico) guidato da uno dei fratelli. A un certo punto, a causa di un movimento ‘anomalo’ del veicolo, il giovane cadde a terra e venne travolto e schiacciato da una ruota del veicolo. Per l’operaio non ci fu scampo.

Federico Malavasi