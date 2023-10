Operati in diretta mondiale: "Due interventi alla retina con le nuove tecnologie"

Nuove tecnologie in sala operatoria, segnatamente nell’ambito della chirurgia vitreo-retinica. Questo è stato il tema al centro dell’evento che si è svolto nei giorni scorsi – in diretta streaming – organizzato dall’azienda ospedaliero-universitaria. Un momento di grande prestigio, realizzato durante "Floretina", uno dei congressi internazionali più importanti sui trattamenti delle patologie della retina. A operare due pazienti nelle sale operatorie del Sant’Anna è stato Marco Mura, direttore di Oculistica e tra i massimi esperti di chirurgia vitreo-retinica. Mario Romano, dell’Humanitas University di Rozzano ha moderato la sessione di chirurgia in diretta.

I due pazienti, di 54 e 75 anni, il primo della provincia di Ferrara e il secondo di Roma, erano affetti da gravi patologie della retina per cui l’intervento chirurgico rimane ad oggi l’unica terapia disponibile. "Si è trattato di due interventi di grande complessità – commenta Mura - in cui sono state utilizzate le più moderne novità tecnologiche come i vitrectomi mini-invasivi di ultima generazione. Questi sottilissimi strumenti sono inseriti nell’occhio attraverso un’apertura di meno di mezzo millimetro e sono in grado di rimuovere il corpo vitreo, ovvero il gel che riempie l’occhio, senza danneggiare il delicatissimo tessuto retinico". "Entrambi gli interventi – chiude il direttore di Oculistica - sono stati realizzati con microscopi digitali in 3D, grazie ai quali, tutta l’equipe presente in sala operatoria, può visualizzare l’immagine chirurgica tridimensionale su uno schermo ad altissima risoluzione, utilizzando degli speciali occhiali. Queste nuove tecnologie, oggi disponibili ed utilizzate quotidianamente presso le sale operatorie dell’ospedale di Cona, rendono la chirurgia oculistica meno invasiva e più sicura".