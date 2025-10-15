Operazione anti-droga. Chloe, il fiuto non tradisce. Spacciatore in trappola

Un controllo mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona circostante la stazione, quando ad un certo punto l’attenzione degli agenti della Polizia Locale è stata attratta dal cane antidroga – si chiama Chloe – che ha puntato il naso verso la tasca destra del giubbino indossato da un uomo. Senza sbagliare. Immediatamente fermato per accertamenti, infatti, dopo un attimo di titubanza il soggetto ha consegnato agli agenti un involucro contenente un pezzo di hashish ben avvolto in cellophane. Per questo, un cittadino nigeriano 37enne – già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici proprio nello spaccio della droga e affini – è stato denunciato.

"L’operazione – dichiara con viva soddisfazione l’assessore comunale alla Sicurezza Cristina Coletti – conferma l’efficacia dell’utilizzo del servizio cinofilo nel presidio del territorio e nella lotta allo spaccio, in particolare nelle aree sensibili come quella della stazione ferroviaria. Continueremo a monitorare con sempre maggiore assiduità tutto il territorio, per arginare l’attività di compravendita di droga, risolvere situazioni di degrado e garantendo la sicurezza dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di preservare il decoro urbano. Grazie agli agenti della polizia locale per l’attenzione che ha portato al fermo dell’uomo".

Una volta fermato, il 37enne è stato portato al comando di via Tassoni. La sostanza è stata sottoposta a test con kit ’Cannabis Test mmc International’, test che ha confermato che la sostanza era appunto hashish. La droga è stata sequestrata e per l’extracomunitario è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.