‘Operazione biga’. Raffica di furti in centro. Nei guai un ottantenne, in casa aveva 56 bici

L’incubo dei ciclisti di mezza Ferrara è un anziano di più di ottant’anni. Non è stato facile, ma alla fine gli agenti della polizia locale sono riusciti a venire a capo del rebus del ladro seriale di biciclette cogliendolo sul fatto e recuperando, al contempo, 56 ‘due ruote’ rubate. L’indagine, giunta a conclusione nei giorni scorsi, è partita dalle segnalazioni di alcuni residenti. Le voci giunte al comando di via Tassoni parlavano di un uomo di una certa età, sempre in giro con biciclette diverse. Un dettaglio che ha subito insospettito gli operatori. Dopo le prime attività di approfondimento, la lente della polizia locale si è stretta sull’ultraottantenne. Grazie a una serie di servizi e pedinamenti in borghese, i poliziotti hanno ricostruito il modus operandi del ladro seriale. L’anziano girava in sella alla propria bici (soprattutto in zona centro) alla ricerca di mezzi lasciati senza catena o lucchetto. Una volta individuata la ‘preda’, lasciava la propria bici legata poco distante e se ne andava con quella rubata. Una volta arrivato a casa, lasciava il bottino e poi prendeva l’autobus per andare a recuperare la propria ‘due ruote’. Un’operazione che avrebbe ripetuto decine e decine di volte.

La svolta in quella che è stata definita ‘Operazione biga’ è arrivata a metà novembre, quando gli agenti hanno individuato il soggetto in zona via Bologna. Lo hanno seguito in diverse vie del centro finché, giunti in Boccacanale di Santo Stefano angolo Garibaldi, lo hanno perso. Hanno così deciso di aspettarlo davanti a casa, dove lo hanno visto arrivare poco dopo in sella a una mountain bike verde fluo con un borsello. L’uomo ha lasciato la bici all’interno del condominio e poi è uscito a piedi per andare a prendere l’autobus. Gli operatori lo hanno seguito sull’11 fino a quando non è sceso ai giardini di viale Cavour, dove ha recuperato la sua bicicletta. Ritenendo verosimile che la mountain bike fosse di proprietà di uno studente di una delle scuole di via Azzo Novello, gli agenti hanno iniziato a raccogliere informazioni contattando la preside del Bachelet la quale, diramando l’informazione agli alunni, è rapidamente risalita al padrone della due ruote. La tempestiva denuncia da parte dei genitori ha permesso di incastrare l’ottantenne, ora indagato per furto e ricettazione. Nella sua abitazione hanno trovato 56 bici, stipate pressoché in ogni stanza. Le indagini stanno proseguendo per ricostruire una serie di altri dettagli legati alla vicenda. Non si esclude che il bottino fosse destinato a essere rivenduto.

"Vogliamo trovare i legittimi proprietari delle biciclette – ha affermato il comandante della polizia locale Claudio Rimondi –. Per riaverle ci si può rivolgere alla polizia locale con la denuncia e una descrizione del mezzo". Soddisfatto il vicesindaco Nicola Lodi. "È stato un lavoro lungo e impegnativo – ha commentato – e immagino che molte di quelle bici fossero di proprietà di persone anziane. Ringrazio la polizia locale, che lavora ogni giorno con impegno sul fronte della sicurezza".