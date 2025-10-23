Operazione muretto. Spaccio di droga in Gad, in otto sotto inchiesta

Un’attività di spaccio florida, capillare e concentrata in tre punti chiave della zona Gad, il triangolo tra via Ortigara, via Cassoli e viale IV Novembre. È la ‘fotografia’ che emerge dagli esiti di una lunga e articolata indagine condotta dai carabinieri del reparto operativo-nucleo investigativo. Nel complesso, i militari hanno ricostruito una trentina di episodi di spaccio nell’area in questione, concentrati soprattutto nel periodo tra il 2023 e il 2024 (ma con fatti anche precedenti, e risalenti fino al 2020). L’inchiesta (denominata ‘Operazione muretto’) vede indagati otto soggetti, tutti nigeriani tra i 26 e i 38 anni. Per sette di loro (l’ottavo risulta già espulso dal territorio nazionale) la procura ha chiesto al giudice altrettante custodie cautelari in carcere.

In ottemperanza alle più recenti normative, uno dei protagonisti della vicenda è comparso ieri davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio preventivo, procedura che prevede l’ascolto degli indagati da parte del gip prima dell’eventuale emissione di una misura cautelare. Ma veniamo al dettaglio delle posizioni. Degli otto indagati totali, uno (ritenuto dagli investigatori il ‘perno’ intorno a cui ruotava il giro di droga) è stato rimpatriato, cinque risultano irreperibili, uno è in carcere per altre ragioni e uno è ai domiciliari. A quanto si apprende, l’indagine ha preso le mosse dalle segnalazioni di ‘microspaccio’ da parte di alcuni residenti della zona, che nel tempo avevano notato movimenti sospetti lungo le mura di IV Novembre e nelle vicine vie Cassoli e Ortigara. I carabinieri si sono così messi al lavoro con una serie di attività finalizzate a verificare e confermare le ‘soffiate’ ricevute. Attraverso una serie di appostamenti, controlli di acquirenti, arresti e denunce, gli uomini dell’Arma sono riusciti a ricostruire il presunto giro di spaccio, delineando trenta episodi di cessione di stupefacenti di vario genere, dalla cocaina fino alle droghe più ‘leggere’.

L’attività è stata condotta con il supporto delle telecamere, grazie alle quali sono stati cristallizzati gli elementi che hanno permesso alla procura di stringere il cerchio intorno agli otto stranieri sospettati di aver gestito quel ‘market’ della droga a cielo aperto. Dopo la richiesta delle misure cautelari, ora non resta che attendere la determinazione del giudice.