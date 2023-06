Operazione ’parchi sicuri’ Spaccio e immigrazione illegale Maxi blitz in mezza città

Scatta il piano ’parchi sicuri’. Un’intera giornata di controlli in varie zone della nostra città con un unico obiettivo: contrastare lo spaccio di droga e l’immigrazione clandestina. Un intervento straordinario interforze, disposto dalla Prefettura, andato in scena mercoledì e che ha visto all’opera 10 fra agenti della Questura e della di Polizia locale, assieme a sei militari dei Comandi provinciali di Carabinieri e Finanza, con l’ausilio di una unità del Nucleo cinofili. Al setaccio le zone verdi di Ferrara, in particolare quelle in piazzale Giordano Bruno, via Mura di Porta Po e via Baluardi, nonché i parchi Coletta, Krasnodar, Salomoni e infine alcuni luoghi sensibili quali piazza Toti, via di Porta Catena e via Monti Perticari.

L’attenzione delle sette pattuglie delle forze di polizia impiegate è stata allargata, oltre alle persone, anche ad alcune attività commerciali, per prevenire eventuali azioni illecite.

Il bilancio finale parla di 78 persone controllate e identificate, 33 delle quali straniere e cinque attività commerciali. Nel corso del servizio interforze, sono stati inoltre sequestrati 74 grammi di hashish rinvenuti abbandonati nelle zone controllate in vari involucri, grazie al fiuto dei cani della Polizia locale, i pastori tedeschi Aaron e Chloe. "L’attività congiunta – spiega una nota del Palazzo del Governo cittadino – si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la Prefettura ha avviato insieme a tutte le forze di polizia presenti sul territorio, per garantire il presidio di legalità nei vari quartieri della città".

Una sinergica attività di prevenzione "sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e su altre manifestazioni di potenziale illegalità".

A porre l’attenzione su determinate aree sono sempre state le segnalazioni continue dei cittadini i quali, giorno e notte, hanno documentato attività illecite, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ora la risposta che si attendevano. E non è finita qui.