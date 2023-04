Operazione per spostare un modulo abitativo Stop in via Cisterna del Follo

Oggi, dalle 9 alle 12, per consentire lo spostamento del modulo abitativo presente nell’area della sede della Croce Rossa, via Cisterna del Follo, a Ferrara, sarà interrotta al transito (eccetto autorizzati) nel tratto compreso tra via Saffi e via Caneva. Saranno ammessi al transito (con temporaneo ripristino del doppio senso di marcia), nelle aree non interessate dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. Consentito anche il passaggio di pedoni e biciclette, compatibilmente con le esigenze del cantiere.