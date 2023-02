Fortunato Arbib (foto in basso), presidente della Comunità Ebraica, è partito il tavolo di lavoro per il recupero e la valorizzazione del ghetto. Qual è lo stato dell’arte?

"Finalmente è stata fissata una scaletta definita con le priorità e i progetti per un’operazione storica".

Si parte con la ‘posa’ delle pietre d’inciampo.

"Sì, questo è uno dei progetti più alla portata. Dal punto di vista del significato è un esercizio di memoria che alla nostra città non potrà che far bene. Poi, si partirà con i progetti a più ampio raggio".

L’idea di far diventare le sinagoghe di via Mazzini luoghi turistici come è stata interpretata dalla Comunità?

"È un’idea eccellente e il Comune ci ha messo a disposizione il knowhow dei tecnici e della coordinatrice del tavolo, Alessia Pedrielli. È importante questo progetto perché, dopo la realizzazione degli interventi e i percorsi formativi per le guide, contribuirà a far conoscere il patrimonio della cultura ebraica. È un segnale importante: finalmente vengono ristabiliti degli equilibri".

Cosa intende dire?

"Gli ebrei non sono solo quelli della Shoah, sebbene questa sia l’idea che prevale nell’immaginario collettivo. La presenza ebraica in città risale al tredicesimo secolo. Una comunità presente e integrata. Il portato di questo piano è anche questo".

Dove sarà il ristorante Kosher?

"Ci sono diversi ragionamenti in corso. La comunità è proprietaria di un immobile in cui, fino a poco fa, c’era proprio un ristorante. I locali, in via Vignatagliata, non sono cambiati, per cui non ci sarebbe troppo da fare. L’unica cosa è che la casherut è un percorso complesso e ha dei costi".

f. d. b.