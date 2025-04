Operazioni antidroga con due sequestri in un giorno a Ferrara

Ferrara, 11 aprile 2025 – Un doppio colpo contro l’uso di sostanze stupefacenti. Durante la scorsa settimana, infatti, il personale del corpo di polizia locale Terre Estensi ha condotto con successo due operazioni finalizzate al contrasto e al consumo di sostanze stupefacenti in zona Gad.

Il fermo di un 49enne ferrarese

Nella prima operazione, gli agenti in abiti civili erano intenti a monitorare la zona di via Primo Maggio e vie limitrofe. Verso le 10.30, hanno notato una Hyundai ferma in via Gondar, vicino a via Primo Maggio. A destare sospetto è stato il comportamento del conducente, rimasto a bordo del veicolo spento mentre effettuava brevi telefonate. Poco dopo, l'uomo è stato raggiunto da un giovane di origine africana in bicicletta, già noto agli agenti per precedenti attività di spaccio, sebbene mai formalmente identificato. Tra i due è avvenuto uno scambio di quella che appariva essere sostanza stupefacente. Mentre il giovane africano si allontanava rapidamente verso via Bagaro, gli agenti hanno fermato il conducente, un cittadino ferrarese di 49 anni, chiedendogli di consegnare quanto appena acquistato. L'uomo ha consegnato un involucro di plastica termosaldato contenente una sostanza bianca e polverosa, risultata essere cocaina dopo l'analisi con cocaine/crack test. Al soggetto è stata contestata la detenzione ed uso personale con sequestro della sostanza stupefacente e ritiro della patente di guida per 30 giorni, essendo alla guida di un veicolo. La patente è stata inoltre ritirata in quanto scaduta.

In azione il cane Aaron

Nel primo pomeriggio, gli agenti, accompagnati dal cane antidroga Aaron, hanno poi effettuato un controllo a piedi della stazione ferroviaria e del binario uno. Qui, il cane ha seguito in scia un giovane che dal binario uno scendeva le scale verso il sottopasso. Una volta raggiunto, l'animale ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente nella tasca laterale sinistra dei pantaloni. Il ragazzo, un cittadino algerino di 34 anni, su richiesta degli agenti ha estratto dalla tasca un involucro contenente un parallelepipedo di sostanza marrone e malleabile, poi rivelatosi hashish. Anche a questo soggetto è stata contestata la detenzione ad uso personale di sostanza stupefacente.