"Operazioni sul conto dopo il messaggio del finto impiegato". In tre nei guai

Un sms ‘esca’, un finto operatore delle Poste che paventa presunte operazioni anomale con il denaro della vittima e le credenziali di accesso al conto che finiscono nelle mani dei presunti truffatori. È uno schema di truffa ormai consolidato quello ricostruito dalla procura e finito al centro di un processo che vede imputate tre donne di origini campane tra i 38 e i 58 anni (difese dagli avvocati Silvia Galeone e Rita Farinella). Vittima, un uomo di 67 anni residente in città. Le accuse nei confronti delle imputate sono, a vario titolo, truffa, accesso abusivo a sistemi informatici e sostituzione di persona. La vicenda risale al gennaio del 2021. Stando all’impianto accusatorio, le imputate – insieme a un quarto complice rimasto ignoto – sarebbero entrate in contatto con la vittima ferrarese via sms. Il complice sconosciuto lo avrebbe poi chiamato spacciandosi per un operatore di Poste Italiane incaricato di gestire una presunta anomalia sul conto corrente. Con questa premessa, avrebbe convinto il 67enne a cambiare e comunicare le credenziali di accesso e la password del conto, attraverso le quali le imputate avrebbero poi acceduto abusivamente all’home banking della vittima per spillargli denaro. In particolare, avrebbero autorizzato tre operazioni tra il 20 e il 21 gennaio del 2021. La prima riguarda un bonifico da 2.200 euro in favore della carta prepagata di una di loro, la seconda un bonifico da 2.910 euro verso un’altra imputata e la terza un ulteriore bonifico, stavolta da 2.890 euro, a favore della carta di un’altra delle tre. Nel complesso, secondo i calcoli della procura, avrebbero alleggerito il conto del malcapitato di oltre ottomila euro. Il caso è approdato ieri in tribunale, ma è stato rinviato al 10 febbraio per l’assenza di un testimone.