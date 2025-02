’Opere dell’ingegno’. Due giorni di stand

Il ’Mercatino delle opere dell’ingegno’ torna oggi e domani dalle 9 alle 19, con i manufatti di produzione creativo-artistica in mostra e in vendita nel centro storico. Saranno 24 i gazebo allestiti per l’appuntamento, con il patrocinio del Comune, in piazza Castello.

Per consentire la sistemazione degli stand, da oggi alle 7 a domani alle 22, nella piazza saranno ammessi i veicoli degli operatori commerciali, unicamente per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture. Curatori del mercatino sono il circolo ’L’altrarte’ e il circolo ’Beatrice d’Este’, in coordinamento con il ’Servizio commercio, lavoro e attività produttive’ del comune di Ferrara.