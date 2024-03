Opere di rigenerazione urbana. Platani, invasi, profumo di caffè. Piazza Cortevecchia è green

Un sorso di caffè, le brioche in un vassoio al tenue sole di marzo. "Adoro il verde, gli alberi sono la vita", dice Taira Mora, i capelli neri a incorniciare il viso e gli occhi neri. I sampietrini, scorcio di una piazzetta di Roma. I platani nelle aiuole, che ricordano strade dei paesi nostri, tanti anni fa. E’ lì con un’amica, Linda Genesini. Che dice: "Avevo votato un altro progetto, ma questo è molto bello. Una svolta green".

Ha il profumo del caffè che gorgoglia dalla macchinetta in un giorno di primavera la rigenerazione di piazza Cortevecchia, da distesa di catrame arroventata nelle estati ferraresi – un’isola di calore, un miraggio le bici che passano veloci – a polmone verde. Un’ambizione a pochi passi dalla realtà, dal taglio del nastro. I platani ci sono, dovranno crescere e fare ombra. Verrà poi collocata una fontanella. Grazie ad una tecnologia green l’acqua piovana dalle grondaie dei palazzi finirà alle piante, attraverso contenitori creati sotto il selciato. In un’epoca nella quale anche il clima è folle, in un chiaroscuro di siccità e alluvioni, quell’acqua che non va persa è ancora più preziosa. L’installazione di un’isola ecologica, bagni pubblici e panchine smart – in arrivo – dove attaccare la presa per ricaricare computer e telefonini. Si chiama ganzèga, era una festa nelle aie al termine magari della mietitura. I sapori, salame e vino. Ieri per raccontare il nuovo volto della piazza – in attesa del taglio del nastro che sarà a fine mese – sono stati offerti caffè e paste, una prima colazione alla quale hanno partecipato in più ondate una cinquantina di cittadini. ’Ti racconto la nuova piazza’, si legge sul cartellone che illustra il progetto, attaccato alle transenne. Hanno preso la parola l’assessore all’ambiente Alessandro Balboni, il progettista architetto Mario Assisi e l’ingegner Olga Mantovani dirigente del Comune. Non sono mancate le domande dei cittadini, del resto proprio loro con un sondaggio hanno scelto quel progetto tra otto idee in lizza. "E’ il primo di una lunga serie di spazi verdi che si svilupperanno nel centro storico – sottolinea Balboni –. Un progetto che segna una trasformazione green per la nostra Ferrara". A cominciare dalla scelta degli alberi, 16 platani ad alto fusto. "Le foglie, qui si formerà un tappeto di foglie?", si domanda un po’ preoccupata una signora, il barista che le chiede se vuole un caffè. "No, verranno raccolte. Questi alberi garantiranno un’ombra gradevole e ridurranno il fenomeno dell’isola di calore nella piazza", spiega l’ingegnere. "Ma quanto ci vorrà perché crescano?", incalza, il sapore della crema ancora sulle labbra. "Non tanto", è fiduciosa Mantovani. I ’bacini’ raccoglieranno l’acqua dalla grondaie per portarla agli alberi – circolo virtuoso – e difenderanno la zona dagli allagamenti, che magari diventeranno solo un ricordo nel succedersi delle bombe d’acqua. Un altro regalo del meteo folle, che ci accompagna da anni. Caffè e paste, un benvenuto e un appello al quale ha risposto presente un gruppetto di studenti di architettura. Michela Maggioli è ad un passo dalla laurea, la corona d’alloro arriverà già a giugno. La sua tesi? Il complesso di San Domenico, chiuso dopo il sisma del 2012. "Un progetto molto interessante, nel segno di una città ecosostemibile", dice, lo sguardo a quei cerchi verdi. "Il mio obiettivo? Diventare restauratrice".

Una lezione all’aria aperta per i ’colleghi’ Samuele Castiglia, Davide Filipi, Giorgio Lana. "E’ stato ben realizzato – dicono –, risponde in pieno a quello che era il disegno originario. E’ stata mantenuta la valenza architettonica della piazza. Un bel progetto". Sono loro, una volta tanto, a dare un voto. E, in un sabato mattina lontano dalle aule, studiano i dettagli, si confrontano sui 1470 metri quadri di superficie drenante, sui 70 metri cubi dell’invaso per il recupero della pioggia. Dove c’era una gettata di catrame adesso ci sono i platani, vendetta dell’ambiente da gustare fredda. Una colazione in piazza Cortevecchia, la resistenza ai cambiamenti climatici.