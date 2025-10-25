Opere false di Guttuso e Warhol. L’obiettivo erano le truffe online

COMACCHIOUn laboratorio per la contraffazione di opere d’arte e un centinaio di quadri, stampe e litografie risultate non autentiche sono stati trovati dai carabinieri della compagnia di Comacchio nel corso di un’indagine a Lido degli Estensi. Le opere false, di autori come Renato Guttuso, Mimmo Rotella, Salvatore Mangione, Mario Schifano, Enrico Baj, Marco Lodola, Andy Warhol, Ugo Nespolo, erano presumibilmente destinate al mercato online, anche se su questo sono in corso le indagini. La scoperta risale al 21 ottobre, quando i imilitari hanno denunciato per contraffazione un 60enne e una 30enne. I carabinieri del N.o.r. della compagnia lagunare, dopo aver pedinato e osservato i movimenti dei due indagati, nella serata di martedì scorso con l’ausilio della locale Stazione e del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Bologna, hanno fatto irruzione in un magazzino trasformato in un vero e proprio laboratorio per la contraffazione di opere d’arte, rinvenendo così numerosi quadri, stampe e litografie, risultate tutte non autentiche. secondo la ricostruzione dei carabinieri, le immagini delle opere d’arte venivano individuate e acquisite dal web per poi essere riprodotte con stampanti laser a colori ad alta definizione e plastificatrici, venendo infine dotate di certificati di autenticità, anch’essi risultati falsi, a cui venivano apposti timbri a secco e ad inchiostro, per garantire quell’alone di autenticità. Al termine delle operazioni, il 60enne e la 30enne sono stati indagati per il reato di contraffazione di opere d’arte, mentre tutti i quadri sono stati catalogati e posti sotto sequestro, come tutto il materiale usato per la riproduzione. Le scoperte dei Carabinieri lagunari non sono finite però, perché durante la perquisizione del magazzino, nella disponibilità della 30enne, sono state scovate alcune dosi di droga (crack, marijuana, hashish), oltre al necessario per il confezionamento e la pesatura. Pertanto, dopo il sequestro dello stupefacente, per la 30enne si è aggiunta l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutti i quadri sono stati catalogati e posti sotto sequestro, come il materiale usato per la riproduzione. Nella disponibilità della 30enne, come detto, sono state trovate anche alcune dosi di droga (crack, marijuana, hashish), oltre al necessario per il confezionamento e la pesatura. La scoperta del laboratorio da parte degli uomini dell’Arma è arrivata dopo una mirata attività di indagine in località Lido degli Estensi.

Claudio Castagnoli