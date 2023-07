Opere Pubbliche a Cento: Bilancio in Consiglio Comunale

CENTO

Bilancio, documento unico di programmazione e individuazione degli organismi collegiale in discussione oggi nel consiglio comunale di Cento. L’assise è convocata per le 18.30, che può essere seguita anche in streaming, con la possibilità di riprendere il giorno successivo, domani primo agosto. Dopo le comunicazioni del sindaco Edoardo Accorsi si passerà all’individuazione degli organismi collegiali, per poi passare alla discussione e approvazione della nota di aggiornamento con integrazione per la modifica al programma triennale delle opere pubbliche. E anche all’approvazione dell’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio.