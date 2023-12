Opere pubbliche e ritardi. Il Pd: "Staccate la spina"

È stata caratterizzata da un acceso dibattito, la seduta di consiglio comunale di giovedì scorso, che vedeva tra i punti principali l’approvazione del Bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (Dup) 2024-2026. Critiche all’Amministrazione non sono mancate da parte dei consiglieri di minoranza, in particolare da Marco Fabbri (Pd), Sandra Carli Ballola (La Città Futura-M5S) e Bruno Calderoni (Fratelli d’Italia), che hanno rilevato ritardi e rinvii di vari progetti. Il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, nel commentare la discussione nell’ambito del Consiglio, ritiene che quelle sollevate dai consiglieri di opposizione all’amministrazione comunale siano "polemiche strumentali. Noi stiamo facendo il massimo per proseguire nella nostra programmazione".

Riguardo all’astensione di Filippo Sambi, consigliere di maggioranza della Lista civica 2Q20, nel voto al Dup, il primo cittadino riferisce di non sapere le motivazioni della scelta. Proprio sull’espressione di voto del consigliere Sambi si concentra il segretario comunale del Partito Democratico Michele Farinelli, nell’offrire la propria lettura: "Il consiglio comunale di giovedì sera nel Comune di Comacchio ha visto l’approvazione del Bilancio, del Piano triennale dei lavori pubblici, e del Documento unico di programmazione. Nell’ultimo punto sopracitato, il consigliere di maggioranza Filippo Sambi si è astenuto. La maggioranza di destra a Comacchio si sta sgretolando - afferma Farinelli - Non avrebbe altro senso, l’astensione al Dup del capogruppo del gruppo consiliare 2Q20, lista civica del primo cittadino Pierluigi Negri".

Il segretario comunale dem ricorda come il Dup fissi gli obiettivi dell’amministrazione comunale "ma soprattutto dovrebbe ricalcare e mettere a fuoco il programma proposto in campagna elettorale. Tutto ciò non sta avvenendo, anzi si mettono come non più raggiungibili punti focali sbandierati in campagna elettorale: Polo fieristico, aumento produzione del Sale nelle saline, riattivazione del ospedale San Camillo, caratterizzazione dei prodotti ittici e di molluschicoltura Comacchiesi. Forse proprio quest’ultima ha fatto storcere il naso al consigliere Sambi? Vero che, come da lui ribadito la semina e la raccolta delle vongole è pressoché azzerata a causa del granchio blu, ma forse lo stesso consigliere sa che in tre anni di amministrazione nulla è stato fatto in tal senso, nonostante il suo impegno". Infine, Farinelli chiude con un affondo verso l’amministrazione comunale: "Ci chiediamo come Partito Democratico – conclude - se sia giusto insistere nell’inconsistenza amministrativa o sia meglio staccare la spina".

Valerio Franzoni